Controle met drugshonden in middelbare scholen: 1 op 10 in aanraking met cannabis LSI

26 maart 2019

15u57

Bron: LSI 0

Bij een controle met drugshonden in twee middelbare scholen in Kortrijk zijn dinsdag 123 leerlingen gecontroleerd. Dat gebeurde onaangekondigd maar in overleg met de directies en was preventief en ontradend. Bij 1 op 10 van de gecontroleerde scholieren gaf de drugshond een reactie. Eén van hen had een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. De twaalf anderen gaven toe onlangs softdrugs te hebben gebruikt. De politie van de zone Vlas nam de gevonden cannabis in beslag. Aan de actie namen 17 agenten en 8 drugshonden deel. “De hondengeleiders van de West-Vlaamse politiezones en de dienst hondensteun van de federale politie trainen vaak samen”, weet Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “De drugscontroleacties waren dan ook een goede en leerrijke oefening voor de honden en hun begeleiders. De politiezone Vlas en de scholen wilden op die manier (potentiële) druggebruikers een halt toeroepen en alle leerlingen duidelijk maken dat drugs op school absoluut verboden zijn.” In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden.