Consulent onderzoekt 340 bomen DRIE TE HOLLE EXEMPLAREN MOETEN WEG IN KASTEELPARK PETER LANSSENS

16 februari 2018

02u32 0 Kortrijk Consulent Dirk Berteyn gaat in het kasteelpark van Heule op vraag van de stad Kortrijk na hoe het gesteld is met de stabiliteit van de 340 bomen. Drie bomen moeten alvast geveld worden omdat ze te hol zijn en kunnen omvallen.

Het park, een beschermd dorpsgezicht, krijgt een opknapbeurt.





Het is de ideale aanleiding om ook na te gaan hoe het met de - in grote lijnen - beuken, essen, paardenkastanjes en populieren gesteld is. Want de bezoekers maken zich grote zorgen, zo blijkt.





"Zo staat er hier een zeer zeldzame treurpeer van zo'n 100 jaar oud, terwijl er ook aan prachtige moerascipressen zeker niet geraakt mag worden", waarschuwt CVP-ereschepen Omer Soubry. "De opmerking van Omer Soubry is terecht omdat het veteraanbomen zijn, maar ze zijn nog in prima staat", sust boomconsulent Dirk Berteyn (56), die zelf aan het kasteelpark woont, in de Goethalslaan.





Hij onderzoekt momenteel de 340 bomen in het park. Dat gebeurt eerst visueel door uitwendige tekens van potentiële problemen op te sporen zoals barsten in de stam of de aanwezigheid van vruchtlichamen.





Windbelasting

Indien nodig, volgt verder onderzoek. Dat gebeurt op een zeer moderne manier.





"Als er bepaalde types zwammen aan de stamvoet of het wortelgestel opduiken, kan dat een teken zijn van wortelrot", legt Berteyn uit.





"Dan voer ik met een lier een trekproef uit om een windbelasting tot 140 kilometer per uur te simuleren en zo te meten hoe stabiel de stam nog is. Als er sprake is van korsthoutskoolzwam, een schimmel die in een vochtig klimaat gedijt, stuur ik lichte elektroshocks door de boom. Om na te gaan in welke mate die door de schimmel aangetast is. En als ik barsten of holtes in een stam opmerk, volgt er een tomografie, waarbij geluidsgolven door de stam worden gestuurd. Hoe sneller het geluid gaat, hoe holler de stam. Een holle boom is op zich geen probleem, maar als de boom te hol is, kan die afkraken tijdens een storm."





Schuinstaande beuk

Uit de eerste bevindingen van Dirk Berteyn blijkt dat er zeker drie bomen moeten geveld worden om de veiligheid van de parkbezoekers te verzekeren. De drie bomen zijn te hol. Het gaat over een schuinstaande beuk aan de Peperstraat, een es palend aan de tuin van gewezen Open Vld-gemeenteraadslid Moniek Gheysens en een olm aan de parking in de Heulsekasteelstraat.





Dirk Berteyn, die 35 jaar geleden als boomkapper begon en zich na opleidingen omschoolde tot consulent, is geboeid door bomen. "Omdat een boom leeft en een hele geschiedenis heeft", vertelt hij. "Maar omschrijf mij wel niet als een boomknuffelaar, want dat zou ferm overdreven zijn", aldus de Heulenaar.