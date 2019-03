Conflictvrij groen voor voetgangers en fietsers op kruispunt Condédreef-Pottelberg Joyce Mesdag

05 maart 2019

Het Kortrijkse stadsbestuur heeft een akkoord bereikt met het Agentschap Wegen en Verkeer over conflictvrij groen voor fietsers op het kruispunt Pottelberg met de Condédreef. “Op vraag van Stad Kortrijk worden door het Agentschap Wegen en Verkeer, beheerder van het kruispunt, drukknoppen voorzien specifiek voor de fietsers om een conflictvrije groenfase te krijgen net voor de groenfase voor het gemotoriseerd verkeer”, zegt schepen Axel Weydts. Het Kortrijkse stadsbestuur is eigenlijk voorstander van ‘vierkant groen’, maar dat komt er voorlopig nog niet. ‘Vierkant groen’ houdt in dat alle fietsers en voetgangers uit de vier verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken, (in plaats van per rij-as zoals nu) terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten. Het systeem vermijdt zo contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer en voorkomt dodehoekongevallen. “Vierkant groen wordt op vandaag voorlopig niet geïmplementeerd door het Agentschap van Wegen en verkeer omdat er nog geen wettelijk kader is”, zegt Weydts. “Als stad Kortrijk blijven wij echter voorstander van dit principe en zullen dan ook vragen om vierkant groen te implementeren zodra er wél een wettelijk kader is.”