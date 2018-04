Communicatiebureau opent... plantenwinkel 21 april 2018

Van een verrassende combinatie gesproken: zakenpartners François Cauliez (45) uit Roeselare en Marjolijn Vermeulen (45) uit Lauwe combineren sinds kort hun communicatiebureau COM COM COM met een... plantenwinkel, op het gelijkvloers.





"Die benedenruimte was eerst een vergader- en ontvangstruimte, maar werd amper gebruikt omdat de contacten met onze klanten meestal telefonisch of via mail verlopen", zeggen de vrienden. "We hebben een passie voor binnenhuisinrichting en interieur. Planten maken daar deel van uit. Ze zijn ook weer in, want strakke en koele interieurs zijn passé. Plantastic focust enkel op kamerplanten. Het aanbod wordt vaak aangepast, ook wat potten betreft. En we houden een hoekje vrij voor keramiekkunstenaars. Je kan bij ons planten van 2 tot 100 euro kopen. Het centrum van Kortrijk heeft sowieso weinig plantenwinkels. Daar brengen wij verandering in", aldus de zakenpartners. Communicatiebureau COM COM COM zit sinds 2014 op het recent vernieuwde Overbekeplein in het winkelwandelgebied. Plantastic is sinds gisteren open. De plantenwinkel is met uitzondering van de sluitingsdagen op dinsdag en zondag elke weekdag open van 11 tot 18 uur en op zaterdag van 14 tot 18 uur. Info: www.plantastic.be, www.facebook.com/plantasticshop of op Instagram. (LPS)