Colruyt Group Academy (voor allerhande workshops) opent in april in Kortrijk: “Eerste vestiging in West-Vlaanderen” Peter Lanssens

11 maart 2019

17u23 2 Kortrijk Colruyt Group Academy opent op woensdag 3 april de deuren boven de nieuwe Bio-Planet in Kortrijk. Het is de eerste vestiging in onze provincie. Particulieren, groepen én kinderen kunnen er workshops volgen rond thema’s zoals de barbecueën, zwangerschapsyoga en dj’en. Boeken kan nu al.

Particulieren en bedrijven vinden in Colruyt Group Academy in de Vercruysselaan een uitgebreide keuze aan workshops. Er is speciale aandacht voor kinderen met bijvoorbeeld start to dj, koken is kinderspel of make-up time. Ook de verjaardagsfeestjes die er gehouden worden, zijn een succes. Volwassenen kunnen er onder meer terecht voor naaiateliers, tips om zelf schoonmaakmiddelen te maken, technieken om je baby te dragen en heel wat kooklessen. Boeken voor workshops kan nu al via www.colruytgroupacademy.be.

Milieuvriendelijk

Kortrijk is de elfde vestiging van Colruyt Group Academy, na Halle (twee locaties daar), Grimbergen, Leuven, Hasselt, Namen, Bergen, Luik, Ukkel en Melle, samen goed voor 17 keukens en 65 zalen. “We willen in elke provincie aanwezig zijn”, zegt regionaal coördinator Lien Van Ginderachter. “Colruyt Group Academy in Kortrijk is de groenste van alle vestigingen, met een aantal opvallende milieuvriendelijke technieken zoals propaankoeling en regenwaterhergebruik voor toiletten en buitenkraantjes. Het ventilatiesysteem in de nieuwbouw recupereert tot 75 procent van de warmte in de lucht. En er is een groendak van 888 vierkante meter.”