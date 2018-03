College start nieuwe studierichting 21 maart 2018

Het Guldensporencollege Engineering (het vroegere VTI in Kortrijk, nvdr.) start op 1 september met het derde jaar bouw- en houtkunde. De nieuwe studierichting is geschikt voor wiskundig en wetenschappelijk sterke leerlingen, die later in het hoger onderwijs verder willen studeren in masteropleidingen zoals architectuur, industriële wetenschappen bouwkunde of binnenhuisarchitectuur.Het college biedt zo een antwoord op de nood aan opgeleide technici en leidinggevenden in de bouwsector, want dat zijn knelpuntberoepen. De studierichting start in september met het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar TSO, nvdr.). Om het ieder jaar verder uit te rollen tot en met het tweede leerjaar van de derde graad. Er zijn infodagen in de afdeling bouw in de Scheutistenlaan en Beekstraat op vrijdag 4 mei vanaf 19.30 uur en zaterdag 5 mei van 14 tot 18 uur. (LPS)