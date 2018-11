CoderDojo ontvangt Champions Award van Dirk Frimout 26 november 2018

De Dag van de Wetenschap zondag inspireerde Hogeschool Vives om er een First LEGO League te organiseren. Dit is een wereldwijde wedstrijd die 250.000 jongeren tussen de 10 en 14 jaar uit 80 landen uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. 39 teams streden er om de Vlaamse eer te verdedigen op de landenfinale in Eindhoven in februari volgend jaar. Team CoderDojo uit Zonnebeke kaapte die hoofdprijs weg en kreeg de Champions Award uit handen van Dirk Frimout. De eerste Belg in de ruimte is nog altijd zeer populair. De 77-jarige Burggraaf deelde handtekeningen uit en poseerde als een echte vedette met de tieners die hij ook toesprak. "Ik ben blij dat jullie nog interesse tonen in wetenschap en in de ruimtevaart in het bijzonder", luidde het. (MPM)