Cocaïnedealer samen met ex-schoonbroer veroordeeld, BMW en 55.000 euro drugsgeld verbeurd LSI

09 april 2019

15u15

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 27-jarige verkoper van cocaïne en cannabis uit Kortrijk mag na vijf maanden de cel verlaten. Steve F. kreeg dinsdag van de correctionele rechtbank in Kortrijk een celstraf van twee jaar maar enkel de periode die hij tot op vandaag in voorhechtenis zat, is effectief. Op voorwaarde dat hij enkele regels naleeft. Hij moet wel een boete van 4.000 euro ophoesten, 55.000 euro drugsgeld terugbetalen en zag zijn BMW verbeurd verklaard worden.

Een routinecontrole van zijn voertuig op 19 november 2018 deed Steve F. de das om. De agenten roken in de wagen een sterke cannabisgeur. Als afleidingsmanoeuvre gaf F. spontaan een zakje met 6,2 gram cannabis af maar dat stelde de agenten niet tevreden. Er volgde een controle met een drugshond en in de holte van binnenverlichting in zijn BMW kon nog 51,4 gram cocaïne gevonden worden. Volhouden dat hij enkel gebruikte, lukte niet meer voor F. Hij gaf toe sinds augustus 2017 cannabis en cocaïne te verkopen. Hij verklaarde dat hij ook aan zijn ex-schoonbroer Mike S. (34) uit Harelbeke verkocht, die op zijn beurt op kleinere schaal wat verder verkocht. De dag na de arrestatie van F. volgde ook een huiszoeking bij S. De openbare aanklager wou de volledige omzet van F., zo’n 240.000 euro, verbeurd verklaard zien. De rechter hield het op 55.000 euro. Mike S. kreeg 15 maanden cel. Ook voor hem is enkel de periode van voorhechtenis effectief als hij zich aan voorwaarden houdt. Een boete van 2.000 euro en 3.000 euro verbeurdverklaring vormen zijn financiële schade.