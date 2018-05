Cnudde vult plaats Lybeer in 11 mei 2018

CD&V heeft de lijst voor de provincieraadsverkiezingen toch af. Plaats zeven is eindelijk ingevuld, ruim een maand nadat Kortrijkzaan, gewezen schepen en gewezen waarnemend burgemeester Lieven Lybeer (59) meldde dat hij eind 2018 met de politiek stopt. De vrijgekomen plaats wordt ingenomen door voormalig schepen Alain Cnudde (48) uit Bissegem. Alain Cnudde is provinciaal directeur van Emino, een organisatie die mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpt. Cnudde kwam in 2000 vanuit zijn professioneel CM-verleden in de Kortrijkse politiek terecht. Hij is gehuwd en vader van een dochter van 21 jaar. (LPS)