Clovis naar Doorniksestraat 31 mei 2018

Clovis verlaat de Rijselsestraat. De bekende boetiek in kledij, lederwaren en fantasiejuwelen verhuist naar de Doorniksestraat 19, in het pand waar herenboetiek Pierre Paul nu nog zit. "De verhuis is eind oktober voorzien, na de gemeenteraadsverkiezingen", zegt Hans Carrein, zaakvoerder van Clovis. "We zijn centraler gelegen in de Doorniksestraat, terwijl het pand er ook groter is." Clovis heeft ook een vestiging in de Sint-Jansstraat. Pierre Paul verhuist straks op zijn beurt naar de Voorstraat in het winkelwandelgebied. (LPS)