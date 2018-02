Clovis en Simonne vieren platina 09 februari 2018

Clovis Foulon (95) en Simonne Christiaens (92) zijn ontvangen in het stadhuis van Kortrijk voor hun zeventigste huwelijksjubileum. Metser op rust Clovis en huisvrouw Simonne leerden elkaar in café De Katte in Bellegem kennen. Ze huwden op 7 februari 1948. Het koppel kreeg zes kinderen: Norbert, Marnix, Patrick en Nadine en wijlen Robert en Eric.





Er zijn ook vijf klein- en vijf achterkleinkinderen. De jubilarissen wonen in de Bellegemsestraat in Bellegem.





(LPS)