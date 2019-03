Claire (27) neemt volkscafé Sint-Laurentius over Peter Lanssens

17u05 0 Kortrijk Volkscafé Sint-Laurentius in Kooigem, de kleinste deelgemeente van Kortrijk, is overgenomen. Claire Valcke (27) uit Wevelgem neemt de fakkel over van Bianca Byttebier (41), die na vijf jaar nood heeft aan een nieuwe uitdaging. Claire Valcke heeft al heel wat ervaring in de horeca.

“Ik studeerde hotelmanagement in Maastricht. En werkte onder meer in café ’t Bankske in Wevelgem, Fruy Catering in Heule en sportbar-restaurant O’Learys in Gent”, vertelt cafébazin Claire. “Ik droom er al vijf jaar van om op eigen benen een horecazaak te openen, liefst in een oud bruin kroegje. Sint-Laurentius past perfect in dat plaatje. Het is een volkscafé waar iedereen welkom is. En waar je naast tapas nog altijd de legendarische dikke boterhammen met ‘gekapt’ kan blijven eten”, zegt Claire, die zo respect toont voor het verleden van de zaak. Zo hangt er in het café nog altijd een portret van Luc ‘Lukie’ Kemseke, die op 12 februari 2013 overleed. Hij was meer dan 50 jaar de uitbater van Sint-Laurentius en was één van de meest legendarische cafébazen van Kortrijk.

Pintje kost 1,80 euro

Een Stella-pintje kost 1,80 euro in Sint-Laurentius. “Ik verandering niets aan de inrichting, het café is perfect zoals het nu is”, vervolgt Claire. “Wat de klanten van mij mogen verwachten? Ik ben een hele sociale dame, die altijd voor een topbediening gaat. Voor wie mij snel wil leren kennen: ik begin er op donderdag 4 april aan”, aldus Claire. Sint-Laurentius op Kooigemplaats is vanaf dan elke week open op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 11 tot uiterlijk 1 uur. De sluitingsdagen zijn op dinsdag en woensdag.