Chocolatier en tattoo-artieste versterken Team Burgemeester 28 april 2018

02u27 0 Kortrijk Chocolatier Nicolas Beugnies (48) en tattoo-artieste Cindy Frey (42) krijgen een plaats op de lijst van Team Burgemeester.

"Ik ben niet fanatiek met politiek bezig, maar ik geloof in Team Burgemeester, het wordt een lijst met interessante mensen", zegt de zaakvoerder van Beugnies Les Chocolats in Marke. "Vincent Van Quickenborne is de perfecte burgervader omdat hij een doener en purist is, die veel energie in Kortrijk steekt en er voor zijn inwoners is. En hij staat voor positiviteit. Het leven is te kort om saai te zijn", aldus Beugnies, man van Cindy Beunens (43) en neef van Paul Drèze van hamburgerzaak Paul's Boutique.





Ook Cindy Frey (42) van de Cindy Frey Tattoo Studio op Overleie in Kortrijk komt op bij Team Burgemeester. "Ik wil me inzetten voor onze stad en vind het gedurfd om mensen die niet uit de politiek komen op een lijst te zetten", vertelt de vrouw van Steve Carette (35). "Wij zijn het volk en we willen ons engageren voor het volk. Je bereikt zo betere resultaten, door af te wijken van de traditionele politiek en mensen een kans te geven om mee aan de toekomst van Kortrijk te bouwen. We werken vooral rond stadsvernieuwing, veiligheid en gezondheid", aldus Cindy Frey.





De lijst van Team Burgemeester verzoent 30 onafhankelijken met 11 liberalen. De naam Open Vld verdwijnt met de gemeenteraadsverkiezingen.





(LPS)