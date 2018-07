Chauffeur van burgemeester op lijst van zijn baas 16 juli 2018

02u25 0

Team Burgemeester stelt met Bart Blondeel een nieuwe kandidaat voor. Blondeel is chauffeur van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en is ook vrijwillig ambulancier en brandweerman in de hulpverleningszone Fluvia. "Ik heb topcollega's die er in de moeilijkste situaties voor elkaar zijn", zegt Blondeel. "We luisteren naar elkaar, respecteren elkaar en voelen met elkaar mee in goeie en minder goeie dagen. Die gedrevenheid voel ik ook bij Team Burgemeester. Ik ben Bart en blijf Bart, ook nu ik in de politiek stap. Want een dag niet lachen, is een dag niet geleefd. Ik zet me bij Team Burgemeester in voor de veiligheid van alle inwoners. En ik benadruk dat niet enkel de stad belangrijk is, maar ook alle deelgemeenten." (LPS)