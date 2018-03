Chauffeur met levenslang rijverbod nu ook definitief rij-ongeschikt 02 maart 2018

03u02 1 Kortrijk Een 64-jarige automobilist uit Marke (Kortrijk) is door de politierechter definitief rij-ongeschikt verklaard. Ondanks een levenslang rijverbod kwam het in november vorig jaar toch opnieuw tot een achtervolging waarbij Alain T. zelfs tegen een politiecombi reed. Hij was daarmee niet aan zijn proefstuk toe.

Agenten merkten Alain T. op omdat hij te snel reed. Ze zetten hun sirene en zwaailichten in werking maar de automobilist bleek niet van plan halt te houden. Op een kruispunt lukte het de agenten toch om de man staande te houden, maar plots ging hij er opnieuw vandoor. Uiteindelijk reed hij zich klem in een doodlopend straatje maar nog gaf hij zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Hij probeerde zich nog uit zijn hachelijke positie te manoeuvreren en kwam daarbij tegen een politiecombi terecht. Hij bleek te veel gedronken te hebben. Het scenario deed terugdenken aan 25 juni 2012. Alain T. reed toen weg toen hij een controle langs de Kortrijkstraat in Wevelgem opmerkte en kon in Bissegem (Kortrijk) klemgereden worden. Toen twee agenten uitstapten, gaf hij plankgas en moesten de agenten wegspringen. Er werd toen zelfs een schot op het wiel van de wagen gelost en er volgde opnieuw een achtervolging via de R8 en E17, tot T. de grens over vluchtte. In februari 2013 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden en een levenslang rijverbod. Ondanks dat verbod reed hij in november vorig jaar dus opnieuw rond in Marke, de vijfde keer al dat hij een rijverbod aan zijn laars lapte. Voor de politierechter was de maat vol. Op basis van een verslag van een geneesheer-deskundige verklaarde ze hem definitief rij-ongeschikt. Ze lapte er nog een extra rijverbod van één jaar en een maand en 6.000 euro boete bij. (LSI)