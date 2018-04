Chauffeur dievenbende wou alleen abonnement voor KVK 24 april 2018

02u30 0

Een 31-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek riskeert zes maanden cel wegens betrokkenheid bij een reeks diefstallen.





Hij zat in september vorig jaar aan het stuur toen zijn 63-jarige vader en een 51-jarige kompaan - beiden eigenaar van een ellenlang strafregister - een diefstal pleegden bij AS Adventure in Harelbeke en vlak nadien ook bij Dreamland in Kuurne. "Ik ben fan van KVK en die dag reden we naar Kortrijk om een seizoensabonnement te kopen", zegt M. die beweert al lang weer op het rechte pad te zijn na een misstap in 2005. "Mijn pa en zijn vriend vroegen me om snel nog even te stoppen bij AS Adventure. Ik bleef in de auto zitten. Wist ik veel dat de twee jassen en schoenen waar ze even later mee kwamen aandraven, eigenlijk gepikt waren. En toen ik hen van daaruit naar Dreamland in Kuurne bracht, wist ik evenmin wat hun bedoeling was."





De man riskeert zes maanden, zijn vader en diens kompaan elk één jaar cel. Beiden hadden het gemunt op Dreamlandvestigingen in heel Vlaanderen. Ze maakten daarbij tientallen tablets, iPods, spelconsoles en bijna 100 Kipling-rugzakken buit. (VHS)