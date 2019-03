Charter legt afspraken rond overlastcontroles vast: “Imagoversterkend voor jeugdhuizen en politie” Peter Lanssens

29 maart 2019

14u10 0 Kortrijk Groot-Kortrijk heeft acht erkende jeugdhuiswerkingen: De Plekke in Bissegem, De Skjève Recht’n en Den Ast in Heule, Reflex, ’t Peeceetje, The Pit’s en De Stroate in Kortrijk en ’t Arsenaal in Marke. Er is nu een charter tussen de acht jeugdhuizen, de stad Kortrijk en de politiezone Vlas opgemaakt. Waarin duidelijke afspraken staan rond preventieve overlastcontroles.

In het charter staat welke stappen en procedure jeugdhuizen moeten volgen tijdens preventieve overlastcontroles. Zo’n controles – op het vlak van drugs, geluid en geweld - gebeurden de voorbije jaren al regelmatig, maar verliepen helaas niet altijd vlot. Zo beet een politiehond per ongeluk een jonge vrouw, tijdens een controle in jeugdhuis Reflex in de Doorniksewijk in maart 2017, om maar een voorbeeld te geven. Als een jeugdhuis een overlastcontrole krijgt, volgt daarna voortaan ook nog het bezoek van een jeugdwerker. Om de betrokkenen te bevragen over de controle en te begeleiden in eventuele vervolgstappen. “Het charter is voor zowel de jeugdhuizen als de politie imagoversterkend. Het bundelt de verwachtingen en constructieve ingesteldheid van alle partijen”, zegt schepen van Jongeren Bert Herrewyn (sp.a). “We blijven onze acht jeugdhuizen ondertussen sterk ondersteunen. Zo verleenden we 87.133 euro aan subsidies in 2018, om hun werking te verzekeren. En jeugdhuiskoepel Formaat zorgt voor begeleiding”, aldus Herrewyn. Het charter is donderdagavond ondertekend door delegaties van alle jeugdhuizen, de politie en het stadsbestuur en de coördinator van jeugdcentrum Tranzit. In het charter staat ook info over de werking van de jeugdhuizen en wie de contactpersonen zijn, wat handig is.