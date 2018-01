Champagnedief op Facebook 02u25 0

Het Kortrijkse Parkhotel plaatste camerabeelden van een champagnedief op Facebook. Op die manier hoopt men de identiteit van de man, die de twee exclusieve flessen in Jules Bar jatte en onder zijn jas verstopte, te achterhalen. "Deze heer is voorbije maand langsgeweest in Jules Bar en 'vergat' twee exclusieve flessen champagne af te rekenen, die hij onder zijn jas had verborgen", klinkt de boodschap. "Wie hem kent, kan hem misschien eens op de hoogte brengen van zijn 'vergissing'." (LSI)