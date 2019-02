CEO Van Marcke: “Maak nú werk van een krachtig klimaatbeleid” Peter Lanssens

06 februari 2019

16u50 5 Kortrijk In Brussel is ‘Sign for my Future’ gelanceerd. CEO’s van ruim 100 grote bedrijven, 75 middenveld- en jongerenorganisaties, wetenschappers en mediabedrijven vragen de regeringen om nu ‘écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid’. Ook sanitairspecialist Van Marcke doet mee.

“De klimaatverandering heeft de wereld in zijn greep. Als we verder doen zoals we vandaag bezig zijn, stijgt de temperatuur met 2 graden tegen 2050. Tegen dan zal de waterbevoorrading voor 82 procent van de EU-burgers in het gedrang komen. We moet dat tegenhouden. Tegen dan ben ik rond de 80 en is mijn jongste zoon 50 jaar”, zegt CEO Caroline Van Marcke. “Het is een persoonlijk engagement als moeder om de toekomst van de volgende generaties te verzekeren. Maar ik teken vooral als CEO van de groep Van Marcke, de grootste verdeler van water- en warmte-oplossingen in dit land. Ik voel mij verantwoordelijk, net als mijn team van 1.600 collega’s. Wij kunnen dagelijks het verschil maken door producten, diensten en oplossingen aan te bieden die minder schadelijk zijn voor het milieu.”

CO2-neutraal distributiecentrum

Hoe doet Van Marcke dat? “We promoten de verkoop van duurzame producten en diensten en delen onze kennis via Van Marcke College. En bij de bouw of verbouwing van onze eigen gebouwen kiezen wij steeds voor de meest water- en energievriendelijke oplossing. Ons nieuw Europees distributiecentrum EDC (langs de autosnelweg E17 in Aalbeke, red.) is daar een uitstekend voorbeeld van. We bouwden een volledig CO2-neutraal en wateronafhankelijk gebouw. We sturen een krachtige boodschap naar politici. Stop met de ‘yes but’-mentaliteit en kies voor de ‘why not’-ingesteldheid. Het is tijd voor actie. Nu!”, aldus Caroline Van Marcke.