CD&V zet hoop op vrouwen PARTIJ REKENT VOORAL OP DEELGEMEENTEN PETER LANSSENS

23 maart 2018

02u37 2 Kortrijk CD&V verrast met een ritslijst waarbij vrouwen en mannen elkaar opvolgen. De oppositiepartij zet ook vol op de deelgemeenten van Kortrijk in, waar de verkiezingen op 14 oktober wel eens gewonnen of verloren zouden kunnen worden.

De christendemocraten doen er alles aan om weer mee te besturen in Kortrijk, vanaf 2019. CD&V onthult met dynamische vrouwen een 'geheim wapen'.





"Gendergelijkheid op onze lijst en straks ook in het stadsbestuur, daar gaan we voor", stelde voorzitter Jean de Bethune. Er werden woensdagavond acht vrouwen voorgesteld in Kaffee Damast, die een plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgen. Ze hebben een uitgesproken mening. Neem nu Lieve Moerman (56), voorzitter van de vereniging van actieve en ondernemende vrouwen Markant in Bissegem. "Bissegem is de meest verloederde deelgemeente van Kortrijk. We staan mijlenver achter omdat een masterplan om het centrum van Bissegem te vernieuwen al jaren in de diepvries zit", stelt Lieve. Er gaat een strategie van CD&V achter schuil: vol op de 'vergeten' deelgemeenten inzetten. Het stadsbestuur countert door veelbelovende infomarkten te houden over de toekomst van die deelgemeenten. Afwachten wat het oordeel van de kiezer is.





Turbo

De andere kandidaten zijn dochter van ex-OCMW-voorzitter Francesca Verhenne en nationaal Jong CD&V-stafmedewerker Sien Vandevelde (22), Liselotte Vandevelde (32) werkzaam bij Vandelanotte Accountancy, maatschappelijk werkster bij de sociale dienst van zorggroep Heilig Hart Annemieke Lambrecht (38), Evelyne Raepsaet (45) van Evelyne's Strijkshop en directrice Mia Cattebeke (61) van Multi Functioneel Centrum (MFC) De Hoge Kouter in Kortrijk. Uit de deelgemeenten komen stafdirecteur personeel bij de overheidsdienst Economie Daisy Vervenne (49) uit Bellegem en Leen Decruynaere van Santy brood en kaas uit Marke. Belangrijk: CD&V vindt net zoals sp.a dat de job van burgemeester of schepen een voltijdse job is en dus niet gecombineerd mag worden met een mandaat als minister, gedeputeerde of parlementair. Het is een wenk naar burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om eindelijk eens klaarheid te scheppen over zijn ambities: liggen die in Kortrijk of in Brussel? En tot slot: het burgerinitiatief Turbo sluit zich aan bij CD&V. Trekkers Benjamin Vandorpe (46) van keukenbedrijf Lafosse in Wevelgem en ACV-vakbondsman Dieter Devos (37) krijgen een plaats op de gezamenlijke lijst van CD&V en Turbo. De lijst krijgt een nieuwe nog te bepalen naam, onder CD&V-vlag. Lijsttrekker is Hannelore Vanhoenacker (45) uit Marke, gevolgd door Roel Deseyn (40) uit Bellegem en Christine Depuydt (53) uit Kortrijk. CD&V wil de burgemeester leveren, maar zet er geen naam op.





