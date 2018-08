CD&V wil dakenplan opstellen 01 augustus 2018

02u38 0

CD&V Kortrijk wil volgende legislatuur een dakenplan opstellen, een inventaris van alle daken.





Het doel is om uit te zoeken welke daken bruikbaar zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, het uitbouwen van daktuinen, dakboerderijen of als ontmoetingsplaatsen.





Onder meer het dak van de groothandelsmarkt in Heule zou een dakboerderij kunnen herbergen. "Als we mee mogen besturen, kunnen we zelfs zorgen dat het dakenplan er komt, vanuit de oppositie zullen we aandringen bij het bestuur om er één te starten", zegt Benjamin Vandorpe (CD&V). "Het wordt in elk geval een meerjarenplan. Wie graag wil dat we over zijn dak nadenken, kan ons dat melden." Meer info vind je op https://kortrijk.cdenv.be. (JME)