CD&V-lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker op stage bij Wouter Beke 29 augustus 2018

02u41 0 Kortrijk Nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft Kortrijks kandidaat-burgemeester Hannelore Vanhoenacker (46) uit Marke gisteren een dag op sleeptouw genomen in zijn functie als burgemeester van Leopoldsburg.

Oppositiepartij CD&V 4.0 schenkt klare wijn. Geen trio van lijsttrekkers meer. De enige lijsttrekker en dus ook kandidaat-burgemeester is fractieleider en gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker. Zij mocht gisteren een dagje meedraaien met Wouter Beke in Leopoldsburg in Limburg. De dag stond in het teken van stedelijk veiligheidsbeleid. "Ik ben aangenaam verrast dat Wouter Beke mij als enige voor de stage vroeg", zegt Vanhoenacker. "Het onveiligheidsgevoel is groter dan ooit. Camera's (huidig liberaal burgemeester Van Quickenborne wil in iedere wijk camera's, nvdr.) werken dat gevoel net in de hand. En camera's hebben het ongewenste effect dat de criminaliteit zich verplaatst naar buurten waar er geen cameranetwerk aanwezig is. Als het van CD&V 4.0 afhangt, komt er een directeur veiligheid binnen de stadsadministratie, met een team medewerkers en experten over diensten heen. De rol van straathoekwerkers en begeleiders staat centraal. Beter voorkomen dan genezen is de boodschap. Maar als het moet, zal er krachtdadig en repressief opgetreden worden", aldus Vanhoenacker. (LPS)