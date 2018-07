CD&V 4.0: "Stad liet skatepark bewust verloederen" 05 juli 2018

02u39 1

Katrien Sobry, kandidate op de lijst van CD&V 4.0, pleit voor het behoud van het skatepark op het Pleintje. Dat moest dicht omdat het niet langer veilig is. Maar volgens Sobry werd de huidige toestand al meer dan een jaar geleden aangekaart bij de stad. "We denken dat men het bewust heeft laten verloederen", laat Sobry op Facebook weten.





"Met twee platen betonplex van 40 euro per stuk en twee platen skylite van 100 euro per stuk, wat vijzen en een dag werk kan dit skatepark tijdelijk hersteld worden en open zijn tijdens de zomervakantie."





Schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a) is niet akkoord. "We hebben een tijdelijk herstel overwogen, maar het kan niet. Het probleem zit bij de rotte onderlaag. Met het tijdelijk herstellen van de toplaag door enkele platen te bevestigen, los je het probleem van de onderlaag niet op. Het risico op een breuk is te groot om er nog mensen op toe te laten. Dat bevestigt een onafhankelijke controleur. De veiligheid primeert", aldus Bert Herrewyn.





Er hangt nu een ideeënbus aan het park en er is op 10 juli een inspraakmoment. Daar kunnen kinderen en jongeren zelf mee bepalen of ze een renovatie willen of een nieuw toestel in andere materialen. Sobry wijst er op dat het skatepark voldoet aan de UCI-normen om er in de toekomst officiële wedstrijden BMX Freestyle te organiseren, vanaf 2020 een olympische sport. "Er ligt nog geen budget vast", zegt schepen Herrewyn. "De uitvoering, wat de keuze ook wordt, is in het voorjaar van 2019 voorzien." (LPS)