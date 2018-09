CD&V 4.0: "Pottelberg moet onmiddelijk afgewerkt worden" 06 september 2018

02u40 0 Kortrijk CD&V 4.0 voerde gisterochtend actie op de Pottelberg, waar al maanden werken bezig zijn.

"We eisen de onmiddellijke afwerking", zegt Hannelore Vanhoenacker. "Nu laveren scholieren en leerlingen van het atheneum, Sint-Paulus, Vlaanderen en PTI tussen onafgewerkte stukken, wat onaanvaardbaar is", aldus de kopvrouw.





Enkele maanden geleden werd op de Pottelberg vastgesteld dat pas aangelegde fietspaden er abrupt op de versmalde rijweg uitkwamen, ter hoogte van RVT De Pottelberg, wat gevaarlijk is. Het probleem wordt momenteel opgelost door de fietspaden er alsnog door te trekken. Wat kan door aan beide zijden van de weg enkele parkeerplaatsen te schrappen. "De aangepaste fietspaden zijn tegen eind deze week af", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a).





Werfverkeer

Ook opvallend: het verbod op zwaar werfverkeer in schoolbuurten in het uur voor de eerste bel en in de dertig minuten na schooltijd wordt op de Pottelberg vaak met de voeten getreden, zo stelde Patrick Jolie van CD&V 4.0 vast. "In plaats van te toeteren op sociale media, zou Jolie ons beter inlichten", stelt Weydts. "Dan kunnen we sneller ingrijpen door de aannemers op het werfcharter te wijzen."





(LPS)