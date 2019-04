CD&V 4.0: “Kritiek op kerkenplan in de kansel en bij vrijwilligers” Peter Lanssens

08u30 0 Kortrijk CD&V 4.0 maakte zich in de gemeenteraad behoorlijk druk over het kerkenplan 2.0, waarin 19 kerken de komende jaren mogelijk een her- of nevenbestemming krijgen in Groot-Kortrijk. Volgens raadslid Christine Depuydt was er afgelopen weekend kritiek te horen in de kansel (preekstoel, red.), terwijl ook een deel van de vrijwilligers het kerkenplan niet zou steunen.

Schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier (N-VA) vindt de kritiek onterecht. Volgens Kelly Detavernier lauwert het bisdom net het plan omdat er veel overleg rond was en het plan ‘niet vanuit een ivoren toren vorm kreeg’. Uit een document blijkt alvast dat het plan door alle betrokken partijen binnen de Kerk getekend zijn: deken en pastoor Geert Morlion, pastoors Guido Cooman, Marc Dhondt en Wim Seynaeve, voorzitters Patrik Vergote en Rik Dekyvere van het Centraal Kerkbestuur en bisschoppelijk gedelegeerden Bart Vercauteren en Marc Steen. CD&V 4.0 hekelde verder namens Christine Depuydt ‘dat er al een jaar geen info meer kwam over de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke’. Nochtans is daar een voorontwerp in de maak om de buurtbibliotheek en een afdeling van het Conservatorium in de kerk onder te brengen. De werken zelf zijn voor 2020 of 2021. “We houden in mei of juni een stuurgroep in Aalbeke, met meer uitleg”, stelde schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Afschaffing subsidiëring

Vlaams Belang-kopman Wouter Vermeersch pleit voor een totale afschaffing van de subsidiëring van alle religies en de invoering van een vrijwillige kerkbelasting. Dat is een vorm van belasting die kerkgemeenschappen bij hun leden heffen om onkosten mee te financieren. Zo’n kerkbelasting bestaat al in Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland en Ijsland. Vlaams Belang vindt namelijk de huidige betoelaging vanuit de stad, 1,06 miljoen euro in 2019, ondanks besparingen nog altijd aan de hoge kant. Groen nam in de publieksbanken plaats toen de goedkeuring van het kerkenplan aan bod kwam in de raad omdat het dossier ‘te vroeg in de pers kwam’.