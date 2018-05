CD&V 4.0 komt, Raepsaet gaat 24 mei 2018

02u36 0 Kortrijk CD&V en burgerbeweging Turbo trekken als CD&V 4.0 naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een project, geen kartel. De nieuwe naam verwijst naar industrie 4.0.

"We steunen een digitale toekomst met nieuwe technologieën, maar willen tegelijk een warmere samenleving waar de mens centraal staat", zegt Benjamin Vandorpe van Turbo. CD&V 4.0 stapt niet van de partijnaam af.





"We gooien niet alles overboord, het is een update", zegt voorzitter Jean de Bethune. Voor Evelyne Raepsaet (45) van Evelyne's Strijkshop stopt het wel.





Zij werd pas twee maanden geleden als nieuwkomer op de lijst voorgesteld, maar haar standpunten bleken vaak te uitgesproken voor CD&V 4.0. "Er is al een vervangster, we maken haar naam binnenkort bekend", zegt kopvrouw Hannelore Vanhoenacker. Nieuw is Katrien Sobry (38). Ze neemt het voor Kooigem op, vaak vergeten als kleinste deelgemeente van Kortrijk. Gemeenteraadslid Cis Rodenbach wil ook op de lijst en vraagt plaats 11, zoals in 2012. CD&V 4.0 gaat met 100 verenigingen praten om met hun tips aan de slag te gaan. Er zijn sowieso vier krachtlijnen. CD&V 4.0 wil in elke buurt een raad die beslist over beleidszaken, het evenwicht tussen groen en beton herstellen, het gezin versterken met een plan om (groot)ouders comfort te geven en inzetten op een sterke lokale economie met een daling naar 5 procent werkloosheid. Info: www.cdenv40.be.





