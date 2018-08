CD&V 4.0 bevraagt 103 verenigingen 25 augustus 2018

CD&V 4.0 bezocht 103 verenigingen. "De verenigingen willen in de volgende legislatuur een betere ondersteuning vanuit het beleid, waarbij de stad vooral faciliteiten aanbiedt in plaats van zelf initiatieven naar zich toe te trekken", verduidelijkt Roel Deseyn. De verenigingen dromen vooral van eigen aangepaste lokalen in hun buurt en van meer werkingsmiddelen. De conclusies en voorstellen van de verenigingen worden verwerkt in het verkiezingsprogramma van CD&V 4.0, dat midden september bekendgemaakt wordt. (LPS)