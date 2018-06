Carwashbedrijven met dubieuze tewerkstelling 20 juni 2018

Zeven carwashbedrijven - vier in Kortrijk en drie in Kuurne - hebben vorige week vrijdag de politie en controleurs van de sociale inspectie over de vloer gekregen.





In de bedrijven werden een aantal inbreuken vastgesteld op het vlak van schijnzelfstandigheid, deeltijdse arbeid en werken zonder arbeidsovereenkomst.





Ook met de aangifte van tewerkstelling schortte nogal wat. Het zal de uitbaters geld kosten om dat allemaal geregeld te krijgen en in een aantal gevallen zal er misschien ook gerechtelijke vervolging komen. De politie geeft aan dat dergelijke acties in de toekomst zeker herhaald zullen worden, om te benadrukken dat alle vormen van malafide of illegale economie in de politiezone niet geduld wordt.