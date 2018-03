Cardioloog op lijst N-VA 05 maart 2018

De Kortrijkse cardioloog Philippe Dejaegher (61) neemt op 14 oktober voor het eerst deel aan gemeenteraadsverkiezingen. Hij is wel al sinds de oprichting van N-VA in 2001 lid van de partij en stond mee aan de wieg van de Kortrijkse afdeling. Dejaegher is gewezen voorzitter van de Marnixring Kortrijk Broel en medeorganisator van de tweejaarlijkse André Demedtsprijs. Sinds 1987 werkt hij als cardioloog in AZ Groeninge in Kortrijk. Dejaegher krijgt de negende plaats toegewezen op de N-VA-lijst. Op de tiende plaats komt Steven Lecluyse (44), kabinetsadviseur en woordvoerder voor de N-VA-schepenen. (XCR)