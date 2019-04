Cannisteler die pronkte met Ferrari en plezierboot riskeert één jaar cel Hans Verbeke

01 april 2019

17u57 0 Kortrijk Een vrijgezel van 40 uit Kortrijk riskeert een zware straf voor een cannabisplantage die hij runde in een loods in Kortrijk. Hoewel hij een behoorlijk maar geen riant loon verdiende in zijn reguliere job, hield de man er toch een Ferrari en een plezierboot op na. Hij pronkte ook met dure horloges. Eén jaar effectief is ook de straf die het openbaar ministerie vordert voor een Nederlands koppel dat kwam helpen bij de teelt. Er dreigen ook torenhoge boetes en verbeurdverklaringen.

F.V. werd gesnapt in juli 2017 kort nadat de politie getipt was dat er in een buurt in de Koolkapperstraat een indringende geur van cannabis hing. Speurders gingen observeren aan een loods en zagen daar niet alleen V. binnen- en buitenstappen maar ook een onbekende man en een vrouw. Toen de tijd rijp was om de loods binnen te vallen, trof de politie er een professioneel uitgeruste cannabisplantage aan met net geen 500 planten. Er werd ook negen kilogram wiet gevonden. V., die de loods huurde van de onwetende eigenaar, was er gloeiend bij. Toch duurde het nog tot in november vooraleer hij gedeeltelijk zijn betrokkenheid toegaf. Hij onthulde ook de identiteit van een Nederlands koppel dat een aantal keer was komen helpen bij de teelt. Zij werden uitgeleverd aan ons land en zaten ook een tijd in voorhechtenis.

Ferrari, plezierboot, dure horloges

Tijdens het onderzoek bleek dat V. er een riante levensstijl op nahield. De man was nochtans ‘gewoon’ tewerkgesteld in een Wevelgems bedrijf (waar hij kort na zijn aanhouding ontslagen werd). Toch had hij een Ferrari en een plezierboot, pronkte hij geregeld met exclusieve horloges van de merken Breitling en Rolex - goedkope replica’s, volgens V. - beschikte hij over een studio in Frankrijk en een appartement in Kortrijk. Het gerecht nam zijn speeltuigen in beslag en blokkeerde ook zijn rekeningen die bulkten van het geld. V. trok regelmatig naar Nederland, waar hij goeie contacten had. Volgens het openbaar ministerie startte hij met de plantage kort nadat hij in 2014 de loods was beginnen huren. De man zelf ontkent dat echter en stelt dat de eerste stekjes pas met kerstmis 2016 werden geplant.

Verlinkten niet-vervangen filters de cannabiskweker?

Thomas Gillis, de advocaat van V., vraagt zich af hoe het mogelijk is dat - in de veronderstelling dat V. inderdaad in 2014 aan het telen ging - er pas vanaf midden december 2016 meldingen kwamen over geurhinder. Volgens Filip De Reuse, die de helft van het Nederlandse koppel verdedigt dat ook terechtstaat, is daarvoor een simpele uitleg: de filters van de kweekinstallatie waren op de duur zo aangetast dat ze niet meer naar behoren werkten. “Had V. die filters op tijd vervangen, dan zou niemand in de buurt iets geroken hebben en was hij nu misschien nog altijd bezig met cannabis kweken.” Volgens De Reuse treft het Nederlandse koppel weinig schuld. “Ze waren niet meer dan simpele werkkrachten die twee keer knoppen van cannabisplanten zijn komen knippen, tegen een belachelijk lage vergoeding dan nog. Met de opbrengst hoopten ze in hun thuisland iets te kunnen doen aan de schulden die ze hebben.”

Celstraf dreigt, net als torenhoge boetes en verbeurdverklaringen

Het gerecht schat dat V. in totaal 14 keer zou geoogst hebben, goed voor een opbrengst van zowat 1,1 miljoen euro. Naast de 40 maanden celstraf (waarvan één jaar effectief) en een boete van 3.000 euro vraagt het openbaar ministerie daarom ook de verbeurdverklaring van 543.000 euro én van de plezierboot met aanhangwagen en de zwarte Ferrari 458. Voor het Nederlandse koppel wordt 30 maanden cel (waarvan één jaar effectief) gevorderd en voor beiden ook een boete van 2.000 euro. Daar kan een verbeurdverklaring van telkens 271.000 euro bijkomen. Netwerkbeheerder Eandis (nu Fluvius) eist een schadevergoeding van liefst 209.000 euro voor het illegaal aftappen van elektriciteit. Vonnis op 15 april.