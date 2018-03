Camerabewaking op omstreden transportroute 14 maart 2018

02u39 0 Kortrijk De stad Kortrijk wil camerabewaking met nummerplaatherkenning op een omstreden route voor vrachtwagentransporten vanaf een kleigroeve van Wienerberger. Dat bleek op de gemeenteraad in het stadhuis.

Roepen, schelden en slaande deuren in de raadszaal. Het zat er bovenarms op maandagavond in de gemeenteraad. Waar boze Rollegemnaren en raadslid Roel Deseyn (CD&V) de voorgestelde transportroute hekelden, via de landelijke en smalle Schreiboomstraat. Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a) probeerde tevergeefs te sussen door te melden dat er aan het begin en het einde van de Schreiboomstraat camera's met nummerplaatherkenning kunnen komen. "Bouwmaterialenproducent Wienerberger brengt nummerplaten van toegelaten vrachtwagens aan", zegt Herrewyn. "Indien de camera's de nummerplaat niet herkennen, volgt er een GAS-boete (van 55 euro, red.). We kunnen zo ook nagaan of het werfcharter nageleefd wordt." Dat betekent dat schoolbuurten een uur voor de eerste bel en 30 minuten na schooltijd verboden terrein zijn voor zwaar werfverkeer.





Alternatieve routes

De groeve op de Klijtberg wordt vanaf midden 2019 ontgonnen. De route start in de Kannestraat en gaat via de Rollegemse-, Oude Aalbeekse-, Schreiboom-, Tombroekmolen- en Basséestraat naar de N58 in Moeskroen om zo via de N43 bij Wienerberger in Aalbeke uit te komen. De stad laat de Schreiboomstraat deels verbreden en plant ook uitwijkstroken. Verder wordt de rotonde van de Rollegemsestraat verhoogd, zodat vrachtwagens er niet over rijden. Op sommige plaatsen wordt de tonnagebeperking van 5,5 ton aangepast, enkel voor Wienerberger-trucks. Er zullen jaarlijks 8 campagnes voor klei en 18 campagnes voor zand zijn, telkens van twee tot vier dagen. De transporten zijn op weekdagen tussen 7 en 19 uur. Er zijn maximaal vier vrachten per uur tijdens een campagne. Voorstellen voor alternatieve transport-routes moeten eind april binnen zijn. (LPS)