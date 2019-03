Camerabewaking bedrijvenpark Kortrijk-Noord kost bijna 100.000 euro Peter Lanssens

25 maart 2019

18u51 0 Kortrijk Bedrijvenpark Kortrijk-Noord, gelegen op het grondgebied van Kortrijk en Kuurne en palend aan de R8, krijgt camerabewaking. De financiering voor zeven camera’s met nummerplaatherkenning ligt nu vast, zo blijkt uit het verslag van het schepencollege in Kortrijk. Ze kosten 93.108,04 euro.

Het aantal inbraken in bedrijfsgebouwen steeg in 2018 in de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) van 82 naar 104 gepleegde feiten. De zeven camera’s met nummerplaatherkenning in het bedrijvenpark Kortrijk-Noord worden toegevoegd aan het cameraschild van de politiezone Vlas, waardoor het schild over meer data om te vergelijken zal beschikken. De voorbereiding voor het project in het bedrijvenpark Kortrijk-Noord vatte in 2016 aan. De firma RTS uit Ieper plaatst de zeven ANPR-camera’s. De Vlaamse overheid subsidieert 37.500 euro. De rest van de som wordt betaald door de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne, gespreid over vijf jaar. “Kuurne betaalt 60 procent en Kortrijk 40 procent”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. “Waar de camera’s precies komen in het bedrijvenpark, is geheim. Wanneer de camera’s geplaatst worden, is nog niet geweten. Het management van het bedrijvenpark zal de timing verder bepalen”, aldus Benoit. De burgemeester van Kuurne geeft verder nog mee dat de gemeente Kuurne nog enkele camera’s krijgt. Het Vlaspark krijgt er eentje en het Marktplein twee. De timing van die camerabewaking is wel al bekend. Die camera’s zijn tegen de zomer actief.