Camera's bewaken werelderfgoed MAATREGEL TEGEN ONGEWENST BEZOEK EN DIEFSTAL IN BEGIJNHOF PETER LANSSENS

21 februari 2018

02u40 0 Kortrijk De 'camerawoede' kent geen grenzen in Kortrijk. Ook het als werelderfgoed beschermde Begijnhof krijgt nu camerabewaking. Gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) vindt dat verregaand, maar volgens OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a) helpt de maatregel net tegen diefstal en ongewenst bezoek.

De vier camera's hangen er al. Eentje, in de Begijnhofstraat 2 met zicht op de in- en uitgang, telt passanten. De drie andere - aan de kijkwoning bij de grote poort, op een muur aan het bezoekerscentrum en in de steeg tussen het Begijnhof en het Sint-Maartenskerkhofplein - zijn bewakingscamera's. Ze kosten het OCMW, eigenaar van het Begijnhof, slechts zo'n 2.500 euro. Gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) stelt er zich vragen bij. "Het Begijnhof is een besloten en stille omgeving, waar er volgens mij geen grote problemen zijn met criminaliteit", stelde De Clerck maandagavond in de gemeenteraad. "Want de poorten gaan iedere dag dicht tussen 21 en 7 uur. Het is in onze stad een van de mooiste plaatsen om samen te wonen en te leven. Ik vrees dat de camera's tot een inbreuk op de privacy zullen leiden, voor de bewoners."





Onbekenden

Philippe De Coene (sp.a) verdedigt zich. "We willen indien nodig kunnen zien wie het Begijnhof betreedt en verlaat", zegt de OCMW-voorzitter. "Zo waren er al meldingen van bewoners over onbekenden die, 's avonds nadat de poorten dicht zijn, blijven rondhangen in het Begijnhof. We willen weten waarom ze dat doen, wie ze zijn en hoe ze ondanks de gesloten poorten ook weer buiten raken. Ik verwijs verder naar een spijtig incident in augustus 2016. Toen werden er twaalf historische Engelse gouden munten uit de veertiende eeuw - ze hadden een totale waarde van zo'n 60.000 euro - uit het belevingscentrum in de Sint-Annazaal gepikt. De diefstal is tot op heden nog altijd niet opgehelderd. We willen vermijden dat zoiets nog voorvalt. De camera's helpen hier bij. En ze schrikken sowieso mensen met slechte bedoelingen af. De camera's zijn trouwens ook erg nuttig tegen sluikstorten en vandalisme."





Meer bezoekers

"Er is geen inbreuk op de privacy, de camera's zijn niet op huisjes gericht", zegt De Coene. "Ze zijn esthetisch mooi ingewerkt. Je ziet ze amper hangen. Niet vergeten ook dat het aantal bezoekers fors in de lift zit, sinds de vernieuwing van het Begijnhof met eerder onder meer al de openingen van de kijkwoning en het koffiehuis van de Grootjuffrouw. Er waren het voorbije jaar ruim 50.000 bezoekers." De beelden zullen niet live bekeken worden. Ze zijn enkel raadpleegbaar als er een incident is. De bewakingscamera's werken vanaf de lente als de Privacycommissie goedkeurt. En voor de volledigheid: er werken al langer binnencamera's in de Mattheuskapel, Sint-Annazaal en kijkwoning.