Camera betrapt man die strompelt en achter stuur kruipt 13 februari 2018

Een automobilist uit Kortrijk liep voor de politierechter een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.600 euro op omdat hij achter het stuur kroop met zo'n 1,5 promille alcohol in het bloed. Op 3 februari merkte de dispatching van de politie op de camera's in de stad op dat Massimo P. en een vriendin naar hun wagen strompelden en vertrokken. Een politiepatrouille kon hen staande houden. Voor Massimo P. is het al de vijfde veroordeling voor alcoholintoxicatie. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij het theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen en slagen voor medische en psychologische proeven. (LSI)