Cafés Heuleplaats krijgen bronzen 'skribbels' 19 mei 2018

02u33 1 Kortrijk Het beeld Tineke van Heule krijgt gezelschap op de pas vernieuwde Heuleplaats. Aan de vier cafés Den Hert, De Kameleon, Dudu en Den Buro komen bronzen beeldjes. De vier 'skribbels', een knipoog naar wijlen dorpsnar Gilbert Dekyvere alias Skribbel, zijn van de hand van Carlos Caluwier (62) uit Zwevegem.

Caluwier won een wedstrijd van de kunstgroep De Beeldenaars. Het groepje van vijf Heulenaars heeft een passie voor beeldende kunst: Rigo Meersman, Pol Vermeersch, Moniek Gheysens, Lieven Delombaerde en Marc Langeraedt zijn lid. Zij kozen de skribbels van Caluwier uit de inzendingen van 26 andere kunstenaars.





De bronzen beeldjes van Caluwier zijn blauw gelakt. "Dat staat mooi in contrast met het donkere brons", zegt de kunstenaar. "Het worden vier verschillende beeldjes, die elk een karaktertrek van de Heulenaar uitbeelden: van nieuwsgierigheid, vastberadenheid en gastvrijheid, tot altijd zin hebben in een feestje."





De kunstenaar wint 2.500 euro, Heulse gin, een bierpakket en een dichtbundel van Pol Vermeersch. De 'skribbels' worden op zaterdag 29 september om 21 uur ingehuldigd. "We zijn bezig met de voorbereidingen en nodigen nu al alle nieuwe Heulenaars van de laatste jaren op de inhuldiging uit", zegt Pol Vermeersch. "Het geeft hen de kans om kennis te maken met de fraaie gemeenschap waartoe ze nu behoren."





(LPS)