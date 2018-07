Cafébaas Pierre Lefebvre mag naar huis 102 DAGEN NA SCHEDELFRACTUUR HERSTELD PETER LANSSENS

13 juli 2018

02u44 0 Kortrijk Pierre Lefebvre (55) verlaat vandaag, 102 dagen nadat hij na een zware val een schedelfractuur opliep, ziekenhuis AZ Groeninge. "Ik voel me heel goed", zegt de cafébaas, die in september weer achter de toog van Den Bras wil staan.

Het zag er aanvankelijk slecht uit, nadat de door iedereen geliefde cafébaas in de nacht van zondag 1 op maandag 2 april onderweg naar huis zwaar ten val kwam in de Pluimstraat. Pierre Lefebvre liep een schedelfractuur op en kreeg als gevolg daarvan ook een hersenbloeding. Het boegbeeld van Den Bras was wekenlang zwaar verward, maar hij vocht terug. En is nu sterk genoeg om vandaag het revalidatiecentrum van het ziekenhuis AZ Groeninge op de Reepkaai te verlaten. "Ik weet nog altijd niet wat er die nacht precies gebeurd is, want ik herinner er mij niets meer van", vertelt Pierre Lefebvre.





"Wat mij uiteindelijk gered heeft? Tja, mijn sterke kop zeker (lacht). Ik kom van ver, maar ik voel me heel goed nu. Het ziekenhuis ving me uitstekend op. Zo leerde ik tal van oefeningen tijdens de sessies ergotherapie en kinesitherapie. Het belangrijkste is dat ik ondertussen weer alles kan, zoals lezen en zaken onthouden. Het zit goed met mijn morele sterkte, al begon het me hier wel ferm tegen te steken. Altijd weer die oefeningen en altijd weer vroeg opstaan en vroeg naar bed, het was een heel ander leven. Gelukkig kon ik op televisie het WK voetbal en het begin van de Tour de France volgen. Wat ik van België-Frankrijk vond? Ik ben tijdens de tweede helft in slaap gevallen (lacht). Ik zie er goed uit, zeg je? Dat krijg je natuurlijk als je al drie maanden geen alcohol drinkt (lacht)."





Verhuis

Wie Pierre Lefebvre vanaf vandaag meteen achter de toog van Den Bras aan het Stationsplein verwacht, zal toch nog wat geduld moeten hebben. "Ik ga nu eerst enkele weken verder op krachten komen, bij mijn zus Mieke en mijn schoonbroer", vertelt Pierre Lefebvre. "Daarna verhuis ik van mijn woning in de Passionistenlaan naar een flat in de buurt van het Casinoplein. Het is tijd voor een nieuwe start. En zo woon ik meteen ook dichter bij Den Bras. Ik mis de klanten en mijn vrienden. Ik ben recent met mijn schoonbroer al eens een koffie gaan drinken in Den Bras. De klanten wisten niet wat ze zagen, maar het is momenteel nog veel te vroeg voor een pintje. Of ik van de dokter nog pintjes mag drinken na wat me overkwam? Ja, maar met mate (lacht).





September

Ik hoop in september weer achter de toog van Den Bras te staan. Wat ik vrijdag (vandaag, nvdr.) ga doen om mijn ontslag uit het ziekenhuis te vieren? Iets drinken in eethuis 't Plein in park het Plein. De uitbaatsters zijn vrienden. En de trouw van mijn nichtje meemaken."