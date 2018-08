Café Hermana tot 1 september zonder muziek OPVALLENDE MAATREGEL NA KLACHTEN OVER NACHTLAWAAI PETER LANSSENS

16 augustus 2018

02u26 2 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zet café Hermana op de Vlasmarkt tot en met 1 september zonder muziek. Verder moet het terras er weg, zolang er geen vergunning voor is. De maatregelen komen er na klachten over nachtlawaai.

Het verbod op elektronisch versterkte muziek in Hermana komt er niet zomaar. "De problemen slepen al maanden aan", zegt Van Quickenborne.





"De politie ging al regelmatig langs voor te harde muziek en nachtrumoer op het terras. De uitbaters werden mondeling én schriftelijk meermaals aangemaand om aan de klachten tegemoet te komen. Ook een overleg met omwonenden en andere café-uitbaters op de Vlasmarkt bracht geen soelaas. De gemaakte beloftes werden niet gerespecteerd door café Hermana. De maatregelen garanderen de nachtrust van omwonenden. Tot slot nog deze waarschuwing: bij één volgend feit van overlast wordt de permanente nachtvergunning meteen ingetrokken", aldus de burgemeester.





"De uitbaatsters kregen al veel kansen", zeggen buren, die in een flatgebouw naast café Hermana wonen. "We maakten al weken mee waarin we tot vier nachten op rij wakker lagen omdat er tot 's ochtends gefeest werd, met te luide muziek. Om nog maar te zwijgen van het braaksel en de uitwerpselen aan het flatgebouw. We werden er ziek van. Voor alle duidelijkheid: we willen de cafés op de Vlasmarkt niét weg. Het is een mooi plein en er mag ambiance zijn zoals tijdens de Sinksenfeesten, maar er moet een evenwicht zijn tussen het caféleven en de nachtrust van omwonenden. Zo stellen we voor dat Hermana wekelijks van zondag tot en met woensdag telkens al om middernacht sluit."





Stefanie (28) en Ella Verhue (25), de zussen die café Hermana uitbaten, zijn strijdvaardig. "We gaan de komende weken geen passanten meer hebben zonder terras, maar de vaste klanten steunen ons. En wat het verbod op elektronisch versterkte muziek betreft, merken we toch op dat akoestische muziek wél nog mag. Bij deze: wie zin heeft om een paar uurtjes gitaar te komen spelen, akoestisch dan, is welkom."





Beter isoleren

"We stoppen niét met Hermana", benadrukken de zussen. "Onze advocaat bekijkt het dossier. Ja, er is hier wel eens een feestje, maar we zijn vooral een rustig café. Het probleem is de slechte isolatie. Dat wordt opgelost. Vanaf oktober laat brouwerij-eigenaar Verhaeghe het café opknappen en beter isoleren. Hermana zal tijdens die werken zes maanden dicht zijn. We verzekeren dat we de geluidsnormen respecteren. We voelen ons dan ook geviseerd. Zo liet onze buurman zich ontvallen dat we geen respect hebben en niet capabel zijn om café te houden. Dat is er over. De maatregelen zijn drastisch en ongepast."