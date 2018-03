Café De Dingen krijgt stadsbrouwerij 30 maart 2018

03u04 0

De Dingen in de Budastraat ondergaat een metamorfose. Het café opent vanaf mei al om 8 uur. Boegbeeld Brecht Soenen breidt het team uit met Erik Coene en Elke Herrebaut.





Zij runnen het vernieuwde dagcafé met een koffiebar en plaats om te ontbijten en te brunchen. Ze werken nu nog in Viva Sara Kaffée op de Grote Markt.





"Kortrijk heeft veel koffieplekken, maar de leuke nonchalance in De Dingen wordt een extra troef", zeggen ze. "Je zal bij ons ook een snelle lunch of kleine zoetigheden kunnen krijgen." En er is meer, want in een oud bakkersatelier achteraan De Dingen komt in het najaar een stads(micro)brouwerij. De brouwerij wordt gerund door Egbert Glorieux en Arn Simoens. Beiden brouwen als hobby en volgden een opleiding.





Het is van 1962 geleden dat er nog bier werd gebrouwen op het Buda-eiland. "We ontwikkelen drie bieren, die op de kaart van De Dingen komen", zeggen ze. "We houden hier ook leuke evenementen zoals proeverijen en foodpairing." Het duo kocht het oude atelier, samen met Soenen. Ze zoeken extra investeerders om er ook werk te maken van een overdekte binnentuin, een nieuw toilet, extra zitplaatsen en zelfs een kruidenserre en dakterras. Soenen blijft het avondluik in De Dingen doen en breidt het aanbod 's avonds uit met onder meer kleine hapjes en gastkoks op zaterdagavonden.





(LPS)