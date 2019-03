C&A verhuist van Doorniksestraat naar K; binnenkort krijgt shoppingcentrum er ook pizzeria bij Joyce Mesdag

05 maart 2019

De nieuwe C&A-vestiging in K in Kortrijk is sinds deze week open. De modegigant verliet de Doorniksestraat in Kortrijk, waar de winkel meer dan 50 jaar gevestigd was, om naar het shopping centrum te verhuizen. “De officiële opening is zaterdag, wanneer er de hele dag leuke activiteiten gepland zijn”, zegt C&A-woordvoerder Sven Verresen. “Zo houden we onder meer enkele modeshows om de nieuwe collectie te tonen. Maar de winkel is eigenlijk al sinds gisteren maandag open.” De keuze voor K in Kortrijk was een logische, zegt Verresen. “Als we naar een nieuwe locatie trekken, dan is dat omdat we geloven dat het een betere locatie is, met meer klantenpotentieel.” Alle medewerkers zijn in de nieuwe zaak aan de slag.

De opening van C&A in K is een opsteker voor het winkelcentrum, waar hier en daar wel wat leegstand is. “Volgende week openen G-Star en CKS hun nieuwe winkels”, zegt Nicole Bats, K-shoppingmanager. “De beide winkels verhuizen van de eerste verdieping naar een groter pand op de gelijksvloerse verdieping. Later deze maand opent Pizzeria Primavera nog zijn deuren. Er zijn daarnaast nog enkele onderhandelingen lopende, maar zolang niets definitief is, kunnen we daar uiteraard nog niet over communiceren.”