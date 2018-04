Buxusrups rukt op in regio VOORAL KUURNE, HEULE EN KORTRIJK WORDEN GETROFFEN JOYCE MESDAG

27 april 2018

02u51 0 Kortrijk Wie een buxusstruik heeft, controleert die best even op ongenode gasten. De buxusrups rukt sinds vorige week in ijltempo op in uw regio. Bij Horta in Kuurne kunnen ze de vraag naar bestrijdingsmiddelen amper volgen. "Onze voorraad voor een heel seizoen was in één week uitverkocht", vertelt Ann Van Ooteghem.

De buxusrups leeft normaal in Azië, maar sinds een aantal jaren tref je het diertje ook aan in Europa. West-Vlaanderen bleef tot voor kort nog gespaard, maar dat is sinds dit voorjaar anders. Bepaalde wijken in Kuurne, Heule, Bavikhove, Hulste en Kortrijk, onder meer de wijk Pius X, worden overspoeld. En dat hebben ze bij tuincentrum Horta in Kuurne geweten. "Aangezien we veel meldingen hebben gekregen van buxusmotten, hebben we voor het nieuwe seizoen preventief een extra grote voorraad bestrijdingsmiddelen aangelegd", zegt Ann Van Ooteghem. "Vijfhonderd dozen hebben we aangekocht, een vooraad voor een heel seizoen." Zaterdag, amper een week nadat de eerste doos werd verkocht, raakte de voorraad volledig uitgeput. "Mijn man is in Roeselare een nieuwe voorraad gaan halen. Daar hadden ze niet méér vraag dan andere jaren. Die nieuwe voorraad was zondag meteen opnieuw uitverkocht. Vandaag hebben we een nieuwe lading binnen gekregen."





Bemesten

Het probleem lijkt het grootst in Hulste, Bavikhove en Kuurne. "Onder meer de wijk rond de watertoren in Kuurne is overspoeld", zegt Ann. "Ook de omgeving rond de Beeklaan en Berklaan. In Bavikhove heb ik vooral veel mensen uit Ter Coutere." Steven Daeveloose kwam gisteren ook om raad vragen voor zijn rupsprobleem. Hij woont vlakbij de watertoren. "Twee van mijn buxusplanten zijn aangetast." Ann raadt hem aan het product verschillende keren te gebruiken, omdat het enkel rupsen verdelgt, niet de eitjes. "Verder moet je ook nog je planten bemesten. Kaalgegeten exemplaren zijn niet kapot. Als je ze extra meststof geeft, kan je ze er weer bovenop helpen." Marie-Rose Vandecaveye uit de Rijksweg in Kuurne merkte deze week ook rupsen op in haar buxussen en ze kwam gisteren haar zus Marleen waarschuwen, die bij de watertoren woont. En inderdaad, ook in Marleens planten genieten de eerste rupsen van een lekkere maaltijd. "Mijn tuinman komt deze week nog om de plaag aan te pakken."