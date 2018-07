Buurtparking op dak bibliotheek al ingepalmd 10 juli 2018

02u40 0

Het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) heeft een buurtparking op het dak van de bibliotheek geopend, met een in- en uitrit naast hoorcentrum Lapperre in de Onze-Lieve-Vrouwestraat.





De parking met slagboom is er enkel voor omwonenden, die een badge krijgen. Een abonnement kost 30 euro per maand. "Alle twintig plaatsen zijn al ingenomen", zegt schepen van Mobiliteit en Parko-voorzitter Axel Weydts (sp.a). "Het was moeilijk om in deze historische buurt een goed evenwicht te vinden tussen plaatsen voor bewoners, kortparkeren en shop & go (maximaal 30 minuten gratis parkeren, sensoren gaan dit na, red.). We kozen er daarom voor om de vroegere personeelsparking van de stad op het dak van de bib tot een buurtparking om te vormen. Elke wagen die hier staat, is er één die nu uit het straatbeeld weg is. De vrijgekomen plaatsen in deze omgeving zijn nu voor bezoekers", zegt schepen Weydts. (LPS)