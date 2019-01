Buurtbewoners VTEX krijgen Klimop.Award Joyce Mesdag

27 januari 2019

17u51 1 Kortrijk Burgerbeweging VTEX uit Kortrijk heeft de Klimop.Award gewonnen, een award waarmee Natuur.koepel elk jaar een bedrijf, organisatie of project in de kijker zet omwille van de vooruitstrevende rol die het speelt op vlak van natuur in de regio.

De elfde Klimop.Award is dus voor buurtcollectief VTEX, een groep buurtbewoners uit de wijk Sint-Jan in Kortrijk. De Vetex-site is het groene hart van de dichtbevolkte buurt en er vinden nu al allelrei vormen van ontmoeting, spel, ontspanning en avontuur plaats. De buurt wil er geen extra bebouwing. “Natuur.koepel hoopt dat beleidsmakers zich laten inspireren door burgers die ijveren voor de leefbaarheid van hun buurt en we hopen dat deze award daar een steentje toe bijdraagt”, zegt Maarten Tavernier van Natuur.koepel vzw. De Klimop.Award was dit jaar een werk van digitaal kunstenaar Mike Van Acoleyen, waarin een lichtfoto van de site verwerkt werd.