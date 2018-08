Buurtbewoners trekken beroep tegen uitbreiding moskee weer in 25 augustus 2018

Kortrijk Drie buurtbewoners die bij de provincie beroep aantekenden tegen een regularisatievergunning van de stad voor het omvormen van een rijhuis naar een gebedsruimte, hebben hun beroep weer ingetrokken.

De gebedsruimte zou komen in een rijhuis naast moskee Atakwa in de Stasegemsestraat. De buurtbewoners zijn naar eigen zeggen op het verkeerde been gezet door Vlaams Belang en zullen niet aanwezig zijn op de geplande hoorzitting van de provincie komende dinsdag. "Die mensen zijn verkeerd geïnformeerd", vindt gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open Vld). Vlaams Belang gooit de handdoek echter niet in de ring. Lijsttrekker Wouter Vermeersch wil dat het dossier herbekeken wordt. Vermeersch verwijst in dat kader onder meer naar een advies van de provinciale omgevingsambtenaar, die oordeelt dat er geen toetsing is gebeurd van de impact op de omgeving, waardoor de regularisatievergunning van de stad ambtshalve zou vernietigd moeten worden. Het stadsbestuur oordeelt dan weer dat de regularisatievergunning wél kan, omdat de gebedsruimte in het rijhuis geen hinder zou veroorzaken en bovendien een meerwaarde zou betekenen voor de gebruikers. Het stadsbestuur liet in de vergunning wel een voorwaarde opnemen. Zodra de moslimgemeenschap het rijhuis in de Stasegemsestraat 134 niet meer nodig heeft als gebedsruimte, moet het pand weer tot een kwaliteitsvolle eengezinswoning omgevormd worden. De moslimgemeenschap heeft ook plannen voor een nieuwe moskee in de Brugsesteenweg, waar nu nog supermarkt Bio-Planet zit. Of die moskee al dan niet vergund zou kunnen worden, is een beslissing die in de volgende legislatuur zal moeten vallen. (LPS)