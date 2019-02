Buurtbewoners Morinnestraat klagen verkeersdrukte aan: “Onze 'landelijke fietsroute' lijkt wel een steenweg” Joyce Mesdag

08 februari 2019

16u48 4 Kortrijk Hoewel de landelijke Morinnestraat in Kortrijk door de provincie ingekleurd staat als ‘veilige fietsroute’, klagen de bewoners steen en been over de verkeersdrukte. “In de spits rijden hier elf voertuigen per minuut voorbij”, zegt Steven Vandenabelee. “Onze kinderen op straat laten fietsen? Te gevaarlijk!”

“Er kan hier maar een wagen tegelijk passeren, maar onze straat is tegenwoordig wel erg populair als sluipweg.” Steven Vandenabelee is de drukte op het einde van de Morinnestraat in Kortrijk, tegen de grens met Zwevegem meer dan beu. “Automobilisten die van en naar Zwevegem rijden, proberen via deze weg de drukke Oudenaardsesteenweg en het drukke punt aan Cowboy Henk te vermijden”, zegt hij.

Een tweetal jaar geleden spraken de bewoners de stad al eens aan. “We hebben toen de overdreven snelheid aangeklaagd van de auto’s die hier voorbij rijden. De stad heeft toen een telling gedaan, maar dat was in juli, op een moment dat het sowieso rustiger is. Daaruit bleek dat het al bij al nog meeviel, dus er werd verder geen gevolg gegeven aan onze verzuchtingen.”

Tweede Oudenaardsesteenweg

Maar nu wordt het probleem weer erger, zeggen de buren. “Het wordt hier meer en meer een tweede Oudenaardsesteenweg. In de spits rijden hier 11 voertuigen per minuut voorbij. Zwakke weggebruikers worden verdrukt: onze eigen kinderen laten we hier niet meer fietsen tijdens de spits, en dat terwijl de Morinnestraat op de kaart van de provincie ingekleurd staat als veilige fietsroute naar school. Bovendien rijden automobilisten op het landbouwveld, om toch maar te kunnen kruisen, en rijden daarbij de gewassen plat.”

“We hopen dat de stad nu echt iets onderneemt. We krijgen het gevoel dat we aan ons lot overgelaten worden, omdat we ‘op de buiten’ wonen. Nochtans is het hier niet het einde van de beschaving. Oké, men heeft hier een bord geplaatst met de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, maar dat wordt compleet met de voeten getreden. Zonder controles boek je weinig resultaat.”

Verkeersdrempels

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) is op de hoogte van het probleem. “Het smallere deel van de Morinnestraat richting Zwevegem is een belangrijke fietsroute. Helaas blijkt het ook een autosluiproute te zijn. We willen in dit deel van de straat ontmoedigende maatregelen nemen, bijvoorbeeld door verkeersdrempels aan te leggen. De mobiliteitsdienst bekijkt wat de beste optie is.”

“Verder bestuderen we - in aanloop naar de bouw van de wijk Langwater - hoe we het verkeer in de buurt van de Morinnestraat-Roggelaan-N8-Baaistraat beter kunnen doen verlopen. Er wordt dus zeker gehoor geven aan de verzuchtingen van de bewoners. Op korte termijn - deze lente - zullen we een oplossing klaar hebben, maar ook op langere termijn gaan we de situatie verbeteren met een aangepaste verkeersafwikkeling in de buurt.”