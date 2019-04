Buurtbewoners halen slag thuis in beroep: stad moet bomen aan Pottelberg snoeien (maar mag van rechter zelf kiezen wanneer) Hans Verbeke & Peter Lanssens

04 april 2019

19u05 0 Kortrijk De bewoners van de Slekkestraat in Marke halen ook in beroep hun slag thuis: de stad Kortrijk moet de hoogstammige bomen rooien die hun licht afnemen en zorgen voor overlast. Alleen: in tegenstelling tot het eerste vonnis wordt nu geen uitvoeringsdatum bepaald. Evenmin is een dwangsom opgelegd. “We rekenen niettemin op het respect van het stadsbestuur voor de beslissing van de rechter”, zegt advocaat Jan Leysen. “Zoniet, zetten we bijkomende stappen.”

Een twintigtal bewoners van de Slekkestraat probeert al jaren met de stad een akkoord te bereiken over een onderhoud van de groenbuffer die hun straat scheidt van de drukke Pottelberg. Bomen die er destijds geplant werden, reiken inmiddels twintig meter hoog en nemen al het zonlicht weg uit de tuinen. Met hun wortels beschadigen ze de terrassen van de woningen en dakgoten raken in de herfst verstopt door vallende bladeren. De bewoners stelden het stadsbestuur voor om hakhoutbeheer toe te passen. Daarbij worden bomen en struiken gesnoeid tot op 20 centimeter hoogte waarna ze weer uitgroeien tot een vitaal groenscherm. Als zo’n groenscherm om de zoveel tijd gesnoeid wordt, behoort de hinder voor de bewoners definitief tot het verleden.

We betalen géén dwangsom per dag dat de bomen niet gesnoeid worden. In theorie hoeven we ons dus niet te houden aan het vonnis. Bert Herrewyn (sp.a)

Kaalslag

Maar het stadsbestuur ziet het anders. “Hakhoutbeheer betekent voor ons een kaalslag en daarom ook een aanslag op de fauna en flora”, zegt schepen van leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). “Wij waren wel bereid om een soort lichtstraat te creëren, door bijvoorbeeld om de vijf meter een hoogstammige boom weg te halen, maar dat werd door de bewoners niet aanvaard.” De vrederechter, die een expert aanstelde om te zoeken naar de beste oplossing, besliste echter dat alles weg moest in de bewuste groenzone, tot op een hoogte van twintig centimeter. Hakhoutbeheer dus, maar daar ging de stad niet mee akkoord. Echter: in beroep volgt de rechter het eerste vonnis.

Geen dwangsom

Opmerkelijk: het eerste vonnis bepaalde dat de verwilderde groenbuffer tussen de Slekkestraat en de Pottelberg tegen 15 maart 2019 drastisch gesnoeid moest zijn. Een dwangsom per dag vertraging werd niet opgelegd. Niet nodig, oordeelde de rechtbank. In het tweede vonnis is geen datum van uitvoering opgenomen. Ook de dwangsom ontbreekt dit keer opnieuw. “Een moeilijke zaak”, zegt schepen Herrewyn (sp.a). “In theorie hoeven we ons dus eigenlijk niet aan het vonnis te houden. We zullen overleggen met onze raadsman hoe we hier moeten mee omgaan.” Ook advocaat Jan Leysen, die de belangen van de bewoners verdedigt, vindt het eigenaardig dat er geen uitvoeringstermijn werd opgelegd. “Wij rekenen op een correcte uitvoering van het vonnis, uit respect voor het gerecht. Gebeurt dat niet, dan kunnen we een verzoekschrift indienen om alsnog een datum van uitvoering en een dwangsom op te leggen.”