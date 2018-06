Buurt viert in park Ten Akker 14 juni 2018

Enkele honderden omwonenden woonden op zaterdag 2 juni de dertiende editie van het buurtaperitief in park Ten Akker bij. "De buurt verjongt. De nieuwe jonge gezinnen leerden op het aperitief hun buren beter kennen", zeggen organisatoren Christine Depuydt, Cathy Matthieu en Hilde Overbergh. "We houden het al 13 jaar vol omdat we belang hechten aan ontmoeting." Er waren tenten met pintjes, wijn en frisdranken, hamburgers van Joost & Maryline, een springkasteel en kinderanimatie met clown Sergolino. Alle buurtbewoners kregen een gratis drankje.





(LPS)