Buurt misnoegd over parkeerplaats combi: "We zien verkeer niet" 19 juli 2018

02u33 1 Kortrijk Enkele buurtbewoners van het commissariaat van de zone Vlas in Kortrijk zijn ontevreden over een parkeerplaats voor politievoertuigen. "Het is een probleem als daar een combi staat, wat dan zien we het verkeer niet afkomen", zegt Jos Buyck.

"Als wij met de auto vanuit de Hagedissenstraat linksaf de Oude Vestingstraat willen indraaien, zien we de fietsers niet aankomen", zegt Jos. "Dat is enorm gevaarlijk en erg vervelend voor ons. Verscheidene onder ons hebben al bijna een botsing gehad met een fietser, omdat we niets zien door een geparkeerde politiecombi. Als er een gewone politieauto staat, hebben we veel beter zicht. Ik heb de kwestie al herhaaldelijk aangekaart bij de politie, maar het gebeurt telkens opnieuw."





De politie erkent het probleem. "Elk voertuig is nochtans genummerd om op een bepaalde parkeerplaats te staan", zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. "In ideale omstandigheden is er zo geen probleem. Wel hebben we vaak bezoek van inspectiediensten, het gevangeniswezen, federale politie en noem maar op. Ook zij parkeren zich op de voorziene parkeerplaatsen voor de politie. We vragen ons korps ook om zo weinig mogelijk een combi op die parkeerplaats te zetten. We hebben nu eenmaal een uitgebreid wagenpark voor een beperkt aantal parkeerplaatsen. Over enkele maanden verhuizen we naar ons nieuw politiegebouw en dan is het probleem van de baan." (AHK/LPS)