Buurt maakt zich zorgen over asbestwerken 05 juli 2018

De sociale buurt Nieuw Kortrijk krijgt 311 nieuwe huizen tegen 2020. De sloop van oude huizen is bezig. Omwonenden maken zich zorgen, nu er asbest verwijderd wordt. De onrust is nochtans niet nodig. Het overgrote deel van het asbest is gebonden en onder meer in onderdakplaten verwerkt. "Het wordt tijdens het verwijderen niet afgedekt omdat het cementgebonden is", zegt ingenieur Pol Sileghem.





"Er worden luchtmetingen uitgevoerd als controle. Het ronddwarrelen van asbesthoudende producten is uitgesloten. In vijf oude huizen is tevens asbest in vloerbekledingen aangetroffen. Hier wordt bij de verwijdering het huis in onderdruk gezet. De federale overheidsdienst WASO en Translab controleren alles."





(LPS)