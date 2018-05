Buurt is seksbos aan Libel beu WIE BETRAPT WORDT, KRIJGT GAS-BOETE VAN 350 EURO PETER LANSSENS

08 mei 2018

02u33 1 Kortrijk Er is overlast aan uitkijkpunt Libel. Mensen hebben er seks in de bosjes en laten er gebruikte condooms achter. De politie patrouilleert er nu en er komen verbodsbordjes. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete tot 350 euro.

Het uitkijkpunt in de vorm van een libel bevindt zich op een heuvel in de Bosstraat, in het stadsgroen Marionetten op Hoog Kortrijk. Het domein is makkelijk bereikbaar vanaf de parking van tankstation Shell, langs de autosnelweg E17 in Marke. Het verborgene van de bosjes trekt personen aan die er losse seksuele contacten hebben. De bosjes verloederen ook door achtergelaten afval. "Het gaat voor alle duidelijkheid niet enkel over etens- en drankresten. Zo worden er ook gebruikte condooms en Kleenex-doekjes gevonden", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "Er zijn al maanden klachten. De politie controleerde er al, ook in burger, maar het is niet eenvoudig om mensen op heterdaad te betrappen. Er heerst een gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners, die de plek liever vermijden." Vincent Van Quickenborne (Open Vld) grijpt nu in met een nieuw burgemeestersbesluit. "Er komen bordjes die waarschuwen dat het verboden is om er de wandelpaden te verlaten", zegt Van Quickenborne. "Wie het toch doet, begaat een overtreding en kan beboet worden. Ook wie zich in de bosjes bevindt, begaat een overtreding. De politie zal bij een overtreding een GAS-vaststelling opmaken. We zullen streng optreden. De boetes kunnen tot 350 euro per inbreuk oplopen. Blijf voortaan op de wandelpaden."





Fouilleren

De politie mag vanaf nu bovendien iedere bezoeker op het domein fouilleren en om zijn of haar identiteitskaart vragen. Spullen die op seksuele handelingen wijzen, worden zonder pardon in beslag genomen. De burgemeester en schepenen werden door omwonenden op de hoogte gebracht van het seksbos toen ze tijdens 'Kortrijk Spreekt Op Toer' deur aan deur gingen in de wijken Rodenburg in Marke en Marionetten in Kortrijk. De maatregelen blijven zo lang als nodig van kracht, zodat het stadsgroen tussen het Preshoek- en Kennedybos voor omwonenden en bezoekers weer een plek wordt om te genieten van de natuur of te ravotten.





Vandalisme

Er was vroeger ook al vandalisme op het domein. Zo werden eind 2015 de doorzichtige ogen van de libel verwoest en het lijf met een tussen palen gespannen zeil werd met messen doorkliefd. Het uitkijkpunt is een project van sp.a-schepen Philippe De Coene (destijds van Leefmilieu). De enorme platbuiklibel kijkt sinds 2006 over het stadsgroen Marionetten uit. De kostprijs bedroeg 378.000 euro, waarvan Toerisme Vlaanderen 182.000 euro betaalde.