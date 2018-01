Buster is terecht 25 januari 2018

02u41 0

De Roemeense straathond Buster is terecht. De vzw Sophie's Angels, een vzw die Roemeense straathonden een nieuwe kans geeft, bracht Buster op 16 december naar ons land. Hij kreeg een baasje toegewezen in Kortrijk, maar amper 4 dagen later wist Buster te ontsnappen uit de tuin. Sindsdien was hij op de dool. Na een oproep in onze krant kreeg de vzw de cruciale tip binnen. "We hadden al gehoord dat er een hond als onze Buster in het Brugse was gesignaleerd", zegt Ann-Sophie. "Maar dat leek ons wat ver. Na het artikel in de krant kregen we nóg een tip binnen van mensen uit Oostkamp die een hond als Buster in hun tuin hadden gezien. Hij kwam er het eten van de konijnen opeten. We hadden er niet echt vertrouwen in dat het Buster kon zijn, maar we hebben dan toch vangkooien opgezet, en een geurspoor voorzien. Tot onze grote verbazing bleek het inderdaad om Buster te gaan. De dag erna vonden we hem terug in onze vangkooi." De leden van de vzw, die heel veel zoekacties ondernamen om Buster terug te vinden, zijn dolgelukkig dat de hond opnieuw terecht is. Hij heeft een voorlopige thuis bij een baasje uit Kortrijk die ervaring heeft met getraumatiseerde honden. (JME)